Calcio | la China Sports Administration vieta i tatuaggi ai giocatori

I calciatori che giocano nella squadra nazionale cinese dovrebbero rimuovere tutti i tatuaggi esistenti ed e' "severamente vietato" farne di nuovi. Lo ha reso noto dallaSports Administration (l'organo di amministrazione dello sport del Paese). La comunicazione sottolinea che ai giocatori della squadra nazionale "È severamente vietato avere nuovi tatuaggi". ...AGI - I calciatori che giocano nella squadra nazionale cinese dovrebbero rimuovere tutti i tatuaggi esistenti ed è 'severamente vietato' farne di nuovi . Lo ha reso noto dallaSports Administration (l'organo di amministrazione dello sport del Paese). Inoltre 'si consiglia a coloro che hanno i tatuaggi di farli rimuovere'. 'In circostanze speciali, i tatuaggi devono ...L’ultimo provvedimento del governo cinese vieta i tatuaggi ai calciatori della nazionale, e impone la rimozione a chi ne è già in possesso a ...Il ministero dello Sport cinese ha vietato i tatuaggi ai calciatori della Nazionale e ha chiesto a chi li ha di "toglierli", in un momento in cui il potere comunista intende porre fine a tendenze rite ...