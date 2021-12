Val Seriana, Mara Maffeis, la dottoressa che non vuole curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo sfogo via WhatsApp contro i pazienti contrari al vaccino. «Sono stata minacciata, ma chi non la pensa come me può cambiare medico» Leggi su corriere (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo sfogo via WhatsApp contro i pazienti contrari al vaccino. «stata minacciata, ma chi non la pensa come me può cambiare medico»

Advertising

Corriere : Bergamo, la dottoressa che non vuole più curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» - annalisap1974 : RT @Corriere: Bergamo, la dottoressa che non vuole più curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» - ValserianaNews : Ospedali Val Seriana, pronti 160 milioni di investimenti - Valseriana News - VincenzaSMF : RT @Corriere: Bergamo, la dottoressa che non vuole più curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» - QFMaxCunctator : Ma questa non dovrebbe essere radiata dall'Ordine dei medici (con disonore) -