Traffico Roma del 29-12-2021 ore 10:30 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità misure di contenimento del coronavirus che sui mezzi pubblici oltre alla Green pass base che si ottiene anche con un tampone negativo è necessaria anche la mascherina di tipo ffp2 le altre note in zona Torrevecchia cantiere in via Cesare Lombroso Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate tre linee di bus 46 49 e 546 a Ostia Antica dissesto del manto stradale su via campanari la linea di bus 011 è deviata e lavori di rifacimento del manto stradale su Viale Palmiro Togliatti altezza incrocio con via Prenestina Per quel che riguarda il trasporto pubblico temporanea deviazione per la linea di bus 543 indieazione del capolinea di via vertunni In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

