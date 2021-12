Terremoto a Creta: scossa di magnitudo 5.5 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nuova forte scossa di Terremoto al largo di Creta : il sisma di magnitudo 5.5 è stato registrato alle 7:08 ora locale davanti alla costa sud. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nuova fortedial largo di: il sisma di5.5 è stato registrato alle 7:08 ora locale davanti alla costa sud. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e ...

Advertising

Corriere : Terremoto in Grecia, trema Creta: scossa di magnitudo 6.1 - LaStampa : Grecia, terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Creta - Laprimapagina : Trema #Creta nuova forte scossa di #terremoto avvertita anche in Egitto - fanpage : Ultim'ora Una forte scossa di #terremoto di magnitudo superiore a 5,5 si è verificata questa mattina a sud dell’is… - telodogratis : Terremoto in Grecia, scossa magnitudo 5.7 a Creta -