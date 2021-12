Super Green Pass obbligatorio anche in serie A, la stretta del governo contro i No vax tra gli atleti professionisti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo sport? Solo se vaccinati. Di fatto è quello che accadrà a partire dal 10 gennaio del 2022, quando per l’accesso a palestre, piscine, spogliatoi e attività di sport di squadra, sarà necessario esibire il cosiddetto Super Green Pass, ovvero la certificazione verde derivante solo da vaccinazione anti Covid. E la regola varrà naturalmente non solo per chi fa sport amatoriale, ma anche per gli atleti professionisti, su fino alla serie A di calcio. Per questi ultimi, come già per il personale sanitario, per quello scolastico e quello delle forze armate, si è cominciato a parlare esplicitamente dell’ipotesi di obbligo vaccinale. Una proposta lanciata qualche tempo fa dallo stesso presidente della FIGC Gabriele Gravina. Come si legge dalle FAQ aggiornate sul ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo sport? Solo se vaccinati. Di fatto è quello che accadrà a partire dal 10 gennaio del 2022, quando per l’accesso a palestre, piscine, spogliatoi e attività di sport di squadra, sarà necessario esibire il cosiddetto, ovvero la certificazione verde derivante solo da vaccinazione anti Covid. E la regola varrà naturalmente non solo per chi fa sport amatoriale, maper gli, su fino allaA di calcio. Per questi ultimi, come già per il personale sanitario, per quello scolastico e quello delle forze armate, si è cominciato a parlare esplicitamente dell’ipotesi di obbligo vaccinale. Una proposta lanciata qualche tempo fa dallo stesso presidente della FIGC Gabriele Gravina. Come si legge dalle FAQ aggiornate sul ...

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Super green pass obbligatorio al bancone: 'E' un caos'. I baristi si dicono contrari alla nuova misura.… - Adnkronos : #Brunetta: 'Ciò a cui io aspiro è applicare il #Supergreenpass a tutto il mondo del lavoro'. - Maya83285828 : RT @ALFO100897: Lockdown per i non vaccinati e super green pass per tutti i lavoratori. @renatobrunetta Quello che mi fa incazzare come una… - borghinostri_cm : @borghi_claudio dal 10/1/2022 chi non ha super green pass non potrà entrare in museo, archivio, biblioteca. Fatto g… -