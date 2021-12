Sileri: con Omicron stiamo andando verso l'endemia, quindi niente panico. Ecco che significa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Abbiamo in circolazione la variante Omicron , andiamo verso la riduzione della quarantena per i vaccinati ma per gradi. Ossia con il passare dei giorni ci possono essere degli aggiustamenti a seconda... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Abbiamo in circolazione la variante, andiamola riduzione della quarantena per i vaccinati ma per gradi. Ossia con il passare dei giorni ci possono essere degli aggiustamenti a seconda...

Advertising

Adnkronos : #Capodanno 2022, Sileri ottimista: 'Sarà l’ultimo con il #Covid'. - Adnkronos : Covid, Sileri: “Lockdown per i #nonvaccinati? Non serve, restrizioni ci sono già con il #GreenPassrafforzato”. - Adnkronos : #Covid, Sileri: 'Cenone con #novax? A casa mia non entrano'. - andreap46674638 : RT @ilgiornale: In pochi a tavola e possibilmente tutti vaccinati con tre dosi: questa è la ricetta di Pierpaolo Sileri per ridurre il risc… - zazoomblog : Omicron Sileri: Stiamo andando verso endemia. Cosa significa e la differenza con pandemia - #Omicron #Sileri:… -