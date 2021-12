Sfonda un portone | minaccia con un palo di ferro e si scaglia contro i poliziotti | arrestato | condannato ed espulso il clandestino

Advertising

resistenzasvran : Cerco un amico», ma lui non c'è: sfonda il portone con una spranga - CentroPagina -

il Resto del Carlino

ANCONA -ildi un palazzo, minaccia un conoscente con un paletto di metallo sradicato dalla strada e poi aggredisce gli agenti delle Volanti, con spintoni e calci . Il caos scatenato da un ...Non si può dire la stessa cosa dei danni arrecati alle strutture , visto che la vettura ha danneggiato anche ildi un palazzo vicino e la colonna in ferro di un'altra attività commerciale. - -...ANCONA - Sfonda il portone di un palazzo, minaccia un conoscente con un paletto di metallo sradicato dalla strada e poi aggredisce gli agenti delle Volanti, con spintoni e calci. Il caos scatenato da.Era convinto che in quella casa ci abitassero degli amici che lo avevano preso in giro così si è presentato al portone e dopo aver suonato insistentemente lo ha sfondato a colpi di paletto di ferro, u ...