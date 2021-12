Sciopero in Rai | i programmi che non vanno in onda il 29 dicembre

Advertising

ItaliaViva : Rai, @Michele_Anzaldi : 'Italia in emergenza: giornalisti rimandino sciopero' - rob_castellano : Oggi #sciopero audio video dei #giornalisti #Rai #TgrRai - alambro1 : Molto grave che @storie_italiane anticipi la messa in onda di un'ora per coprire parte del palinsesto di… - irenefrancesco : Francesco sciopero giornalisti rai programmi ridotti - odg_toscana : Sciopero RAI: solidarietà di Odg Toscana - #OdgToscana -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero Rai

Braccia incrociate per i giornalisti, incontro la chiusura annunciata di alcuni telegiornali regionali e del TgSport. La protesta è prevista per oggi, mercoledì 29 dicembre. In una nota il segretario Usigrai Daniele Macheda ...giornalisti: tutte le modifiche al palinsesto di1 il 29 dicembre 2021 A causa dellodei giornalistiquali modifiche subirà il palinsesto di1 del 29 dicembre 2021? ...Scatta lo sciopero dei giornalisti Rai. Uno sciopero legato ai tagli all’informazione sportiva e regionale che non piacciono ai giornalisti, i quali proclamano lo sciopero. Dall’altra la risposta ...L'Usigrai ha indetto uno sciopero per protestare contro i tagli all'informazione, per questo nella giornata di oggi cambia il palinsesto Rai e alcuni programmi non andranno in onda ...