Sciopero giornalisti Rai, come cambiano i palinsesti: quali programmi non vanno in onda (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo Sciopero dei giornalisti in programma oggi, 29 dicembre, sortisce il suo effetto con le inevitabili ripercussioni per la programmazione Rai. La mobilitazione è stata indetta dall'Usigrai contro "i tagli lineari all'informazione del servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale". Un clima particolarmente acceso dopo la cancellazione della terza edizione serale della Tgr e del tg sportivo della notte. Saltano soprattutto gli appuntamenti del daytime, la giornata si è aperta per la rete diretta da Stefano Coletta senza "Unomattina", al suo posto una replica della trasmissione guidata da Monica Giandotti e Marco Frittella. Regolare la messa in onda per "Storie Italiane" con l'anticipo in palinsesto alle 9, cinquanta minuti prima della programmazione standard. Non andranno in onda anche "Oggi è un altro giorno" ...

g_zerbato : RT @lordfed3: Numerosi giornalisti #Rai sono oggi in #Sciopero per la cancellazione delle edizioni notturne di tgr e raisport. Vi auguro d… - FQMagazineit : Sciopero giornalisti Rai, come cambiano i palinsesti: quali programmi non vanno in onda - infoitinterno : Sci alpino, perché non c'è la telecronaca sulla RAI: sciopero dei giornalisti, la causa - luigimilani : Le ragioni dello #sciopero audio video dei giornalisti #Rai - valeriajannetti : @gioveron C’è lo sciopero dei giornalisti Rai perché stanno togliendo le edizioni regionali serali del tg e sport ????? -