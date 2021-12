Ricordate Olimpia di Avanti un altro e la sua incredibile risata? Anni dopo | com’è diventata e cosa fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Impossibile dimenticare la sua fortecontagiosa. Stiamo parlando diMadonia, grande protagonistafa nella trasmissione ‘un’ di Paolo Bonolis. Le sue risate ovviamente avevano colpito immediatamente il conduttore, che ci aveva scherzato su non poco. Una concorrente davvero indimenticabile, apprezzata anche e soprattutto dal pubblico da casa. In tanti si sono però chiestifaccia oggi e come sia. E lo abbiamo scoperto grazie ai social network. Qualche mese faMadonia aveva fatto ritorno proprio nel programma di Canale 5 e aveva detto: “Mi sono fatta le treccine. Bello rivedervi tutti, sono molto contenta, sono passati sei, sei lunghissimi. La gente mi ...