Pfizer | Vaccino aggiornato pronto in Primavera

Stiamo ancora in coda per ricevere la terza dose che già bisogna pensare a quando prenotare la quarta che con tutta probabilità sarà pronta per la prossima Primavera. Infatti, contro Omicron, Pfizer prepara un Vaccino anti Covid che sia adattato alla variante e che sarà disponibile la prossima Primavera. In un'intervista pubblicata dal quotidiano elvetico

