“Oggi non andrà in onda” | terremoto a RAI 1 | palinsesto distrutto

Cambiamenti drastici da parte dei vertici di RAI 1 per la programmazione di Oggi 29 dicembre: la notizia bomba ha sconvolto gli spettatori. RAI (fonte instagram)L'emittente divulga novità bomba concernenti le programmazioni di RAI 1 previste per Oggi, mercoledì 29 dicembre. A causa della mobilitazione dell'USIGRAI contro i "tagli lineari all'informazione del servizio pubblico", decisi dai vertici aziendali, alcuni programmi pilastro per la rete non andranno in onda. Gli spettatori dovranno infatti rinunciare alla visione di "Oggi è un altro giorno" e "La vita in diretta". Lo sciopero dei giornalisti causa un forte contraccolpo soprattutto al palinsesto pomeridiano, mentre la fascia mattutina ha conservato la messa in onda di "Storie italiane", ed "E' sempre mezzogiorno" con Antonella ...

