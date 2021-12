Nocerino: “Ibra? Mentalmente impressionante, per questo fa la differenza” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Antonio Nocerino, ex calciatore del Milan, ha parlato della forza mentale di Zlatan Ibrahimovic: ecco le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 dicembre 2021) Antonio, ex calciatore del Milan, ha parlato della forza mentale di Zlatanhimovic: ecco le sue dichiarazioni

Advertising

yointazz : RT @PianetaMilan: #Nocerino : ' @Ibra_official ? Mentalmente impressionante, per questo fa la differenza' #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ib… - PianetaMilan : #Nocerino : ' @Ibra_official ? Mentalmente impressionante, per questo fa la differenza' #ACMilan #Milan… - Frances13758250 : RT @MilanNewsit: Nocerino su Ibra: 'Mentalmente è impressionante, per questo fa ancora la differenza' - sportli26181512 : Nocerino su Ibra: 'Mentalmente è impressionante, per questo fa ancora la differenza': Intervenuto a SkySport24, l'e… - MilanNewsit : Nocerino su Ibra: 'Mentalmente è impressionante, per questo fa ancora la differenza' -