Nella scuola primaria di Gressoney-La-Trinité i bambini sono liberi di alzare la mano e chiedere di allontanarsi per fare silenzio

«Maestra, posso uscire a fare silenzio?». Con la stessa facilità con cui chiedono: "Maestra, posso andare ai servizi?". Qui, infatti, da cinque anni, la pratica del silenzio, come strumento di formazione e di didattica, è parte del programma. Detta così potrebbe non sembrare una grande novità: il gioco del silenzio è stato a lungo l'escamotage degli adulti per tenere buoni i bambini.

I bambini che a scuola chiedono il silenzio

«Non voglio sentire volare una mosca» era la frase ricorrente di una certa pedagogia "nera". Ma c'è ...

