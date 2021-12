GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 28 | “Se Pingitore potesse parlare!”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Finalmente abbiamo avuto una lite trash!!! Grazie Valeria Marini, grazie Nathaly Caldonazzo. Tutto è nato da un beauty, anzi 4, che ha Valeria e che Nathaly a mo’ di battuta, ma sapendo infondo si sarebbe arrabbiata, le ha fatto notare di avere. Hanno tutte un beauty mentre Valeria ne ha quattro ma non l’avesse mai detto: la Marini è partita in quarta e la lite è stata, ammetto, stupenda. Valeria che gridava offesa a morte perché Nathaly le ha detto che era pazza e la Caldonazzo che beatamente continuava con la sua beauty routine senza filarsela. Poi come fa sempre Valeria è andata a raccontare la sua versione a tutti, quando però Nathaly dopo aver dormito ha risposto a delle domande di Jessica e Sophie, apriti cielo: “non devi parlare di me”! Dai la Marini può partecipare anche 50 volte al GF, ma ci regalerà sempre del trash. Io nel triangolo Sophie, Alessandro e Jessica sto dalla ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : PILLOLE DI GOSSIP–IL NUOVO TRIANGOLO DEL GFVIP:JESSICA SELASSIÉ-SOPHIE CODEGONI-ALESSANDRO BASCIANO… - _DAGOSPIA_ : PILLOLE DI GOSSIP–AL GF VIP ALTRO SCAZZO SOLEIL-ALEX BELLI- SOPHIE CODEGONI,ANTINOLFI E MIRIANA… - _DAGOSPIA_ : PILLOLE DI GOSSIP–AL GF VIP ALTRO SCAZZO SOLEIL-ALEX BELLI- SOPHIE CODEGONI,ANTINOLFI E MIRIANA… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip pillole

NonSolo.TV

Ivan Rota e il metafisico Sor Rotella per Dagospia sophie codegoni Il nuovo triangolo del GF(aridatece il Belli gate) ieri sera ha avuto la sua ora di fortuna. Jessica Selassié si é arrabbiata con Sophie Codegoni perché le ha rubato Alessandro ...Nella puntata precedente di "Legossip di Paolone", invece con Giulio Strocchi, proprietario di International Blog, si è parlato del Grande Fratello... E non solo. C'è stato un tema a ...Televisione Il nuovo digitale terrestre Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip Grande Fratello Vip 2021 Venezia 78 Festival di Cannes 74 Addio a Raffaella Carrà Addio Franco Battiato Speciale A ...Martedì 21 dicembre sulla Web Tv di International Blog e su Radio Wi-Fi Official , torna in onda 'Le pillole gossip di Paolone', divertente trasmissione dedicata al gossip condotta da Paolone Il Papa ...