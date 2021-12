Delia Duran nuova concorrente al GF Vip | continua lo show

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Colpo di scena nella sesta edizione Grande Fratello Vip. Nella prossima puntata del reality, in onda lunedì 3 gennaio 2022, nella Casa entrerà comela modella venezuelana, moglie di Alex Belli, appena uscito dell’edizione, squalificato nel corso della ventisettesima puntata. Grande Fratello Vip:Ad annunciare l’ingresso della, TvBlog. Con la moglie di Belli entrerà anche l’indimenticabile interprete di Sandokan, Kabir Bedi, già annunciato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultimo appuntamento con il Gf Vip. Le indiscrezioni sul ingresso distavano circolando già da diversi giorni e oggi è arrivata la conferma ufficiale. La modella si ...

Advertising

smiletiziano1 : Delia Duran nuovo concorrente nella casa, se questo è un sogno non svegliatemi. #GFvip - SimoLongobardi : 'La mossa spacca-share', 'terremoto a Mediaset' per Delia Duran che entra al GFVIP. Ma che titoli è??? - occhio_notizie : Delia Duran sarà presto una nuova concorrente della Casa? #gfvip6 - blogtivvu : Alex Belli scrive una lettera a Delia Duran prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip - lauraro1974 : Leggete... che ne pensate? -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Leggi anchelunedì entrerà nella Casa del Gf Vip come concorrente ufficiale Dopo aver ascoltato lo sfogo di Manila , Lulù le ha chiesto scusa per la questione delle pulizie: "Ti chiedo ...Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ,ha querelato Carlo Cuozzo , il ragazzo con la quale aveva messo in piedi la paparazzata fake proposta da Whoopsie. Lui ha deciso di vuotare il sacco su Instagram raccontando la sua verità. ...Nella prossima puntata del Gf Vip 6 del 3 gennaio, un'indiscrezione comunica che ci sarà una nuova concorrente: parliamo di Delia Duran ...Alex Belli scrive una lettera pubblica a Delia Duran prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip, ecco le parole rivolte alla moglie.