Covid, le regioni a rischio zona gialla e arancione dal 3 gennaio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La situazione Covid in Italia sta diventando sempre più problematica a causa della variante Omicron e sono tante le regioni che cambieranno colore La situazione Covid in Italia sta peggiorando a causa dell'avanzare della variante Omicron e si registra una brusca impennata di contagi e di ricoveri. Già dalle scorse settimane il nostro Paese è L'articolo proviene da Consumatore.com.

