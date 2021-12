Covid Gb, Johnson: “Festeggiate Capodanno, ma con booster” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Capodanno senza ulteriori restrizioni anti Covid in Gran Bretagna dove ieri è stato registrato il picco di 130mila nuovi contagi (esclusi Scozia e Irlanda del Nord). Il Premier Boris Johnson invita i suoi concittadini a festeggiare “in modo cauto e ragionevole”. Vale a dire: “Fate test, arieggiate gli ambienti, pensate agli altri e soprattutto fate la dose di booster”. Il Paese può andare avanti così, grazie alla campagna vaccinale, ha aggiunto. “La variante Omicron continua a provocare problemi reali, i ricoveri crescono. Ma il contagio è meno grave rispetto a quello con la variante Delta e siamo in grado di andare avanti così grazie alla enorme proporzione di britannici” vaccinati. “Questo ci consente di arrivare a Capodanno con le stesse cautele di adesso”, ha aggiunto Johnson, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021)senza ulteriori restrizioni antiin Gran Bretagna dove ieri è stato registrato il picco di 130mila nuovi contagi (esclusi Scozia e Irlanda del Nord). Il Premier Borisinvita i suoi concittadini a festeggiare “in modo cauto e ragionevole”. Vale a dire: “Fate test, arieggiate gli ambienti, pensate agli altri e soprattutto fate la dose di”. Il Paese può andare avanti così, grazie alla campagna vaccinale, ha aggiunto. “La variante Omicron continua a provocare problemi reali, i ricoveri crescono. Ma il contagio è meno grave rispetto a quello con la variante Delta e siamo in grado di andare avanti così grazie alla enorme proporzione di britannici” vaccinati. “Questo ci consente di arrivare acon le stesse cautele di adesso”, ha aggiunto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Johnson Gb, Johnson: 90% pazienti in terapia intensiva senza terza dose Il premier Boris Johnson ha affermato che 'fino al 90%' delle persone attualmente ricoverate in terapia intensiva per il Covid negli ospedali britannici non ha ricevuto la terza dose di vaccino e ha quindi esortato ...

Covid, Viminale: rafforzati controlli per Capodanno | Vaccini, Figliuolo: picco inoculazioni martedì oltre 619mila ... "Il 90% dei pazienti in terapia intensiva è senza la terza dose" Il premier Boris Johnson ha affermato che 'fino al 90%' delle persone attualmente ricoverate in terapia intensiva per il Covid negli ...

Covid Gb, Johnson: "Festeggiate Capodanno, ma con booster" Adnkronos Viaggiare all'estero con il Covid: regole per andare negli Stati Uniti Si può viaggiare all'estero e negli Stati Uniti, ma nel periodo pandemia ci sono delle regole da seguire e dei certificati da avere, anche al rientro ...

Johnson, 90% pazienti in terapia intensiva senza terza dose (ANSA) - LONDRA, 29 DIC - Il premier Boris Johnson ha affermato che "fino al 90%" delle persone attualmente ricoverate in terapia intensiva per il Covid negli ospedali britannici non hanno ricevuto la ...

