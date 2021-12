(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “Forza Italia sin dall'inizio della pandemia sostiene con proposte e iniziative concrete la lotta al virus. Oggi propone dilaperche ilsi fermi, distinguendo la posizione di chi viene a contatto stretto con un positivo e si è sottoposto al ciclo vaccinale e chi invece no". È quanto si legge in una nota diffusa da Forza Italia al termine di una riunione convocata dal coordinatore nazionale Antonio Tajani, alla quale hanno partecipato ministri, sottosegretari, capigruppo e dirigenti nazionali. "Il dilagare della variante Omicron, la diffusione dei contagi e la comprensibile 'corsa al tampone' durante le festività natalizie -sottolinea il movimento azzurro- ha provocato in molte Regioni lo stravolgimento del 'contact tracing', cioè il tracciamento. Sulla ...

Advertising

fattoquotidiano : #Quirinale, il leader del M5S riunisce i big: a causa del Covid l’ipotesi resta ancora il Mattarella bis. Contatti… - Agenzia_Ansa : Alle 9.45 si riunisce la cabina di regia del Governo sulle misure contro il Covid-19, con la variante Omicron che s… - TV7Benevento : Covid: Fi riunisce vertici, riformare quarantena per evitare stop Paese (2)... - TV7Benevento : Covid: Fi riunisce vertici, riformare quarantena per evitare stop Paese... - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: #Quirinale, il leader del M5S riunisce i big: a causa del Covid l’ipotesi resta ancora il Mattarella bis. Contatti col… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riunisce

Continua il pressing dei presidenti delle Regioni italiane per scongiurare l'effetto paralisi da picco di contagi da Coronavirus . La Conferenza chegli enti territoriali è stata convocata in sessione straordinaria nella mattinata di oggi, 29 dicembre. La proposta che i governatori hanno deciso di portare all'attenzione dell'esecutivo è ...Garantire un maggiore rispetto delle misure anti -alla luce dell'aumento dei contagi degli ultimi giorni, senza però pesare sulle casse dell'ente: per questo la seduta del Consiglio comunale ...(Adnkronos) - "Esclusione della quarantena per i soggetti entrati in contatto con un positivo che hanno già ricevuto la dose aggiuntiva da non più di 4 mesi. Quarantena breve, di 5 giorni, per i vacci ...Due giorni, il 30 e il 31 dicembre, dedicati alla prevenzione del Codiv-19, quelli in programma a Sorrento e destinati a tutti i residenti, fino ai 35 anni di età, in possesso di Green pass. È l’inizi ...