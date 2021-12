“Colpo alla Juan Jesus”: Napoli, svolta sul mercato per sostituire Manolas (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli cerca un difensore che possa prendere un posto di Kostas Manolas. In queste ore spunta la soluzione indicata da Spalletti. Con l’addio di Kostas Manolas, il Napoli si è ritrovato a fare la conta nelle retrovie. Con l’infortunio di Koulibaly delle scorse settimane (e la sua possibile partenza per la Coppa d’Africa) agli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilcerca un difensore che possa prendere un posto di Kostas. In queste ore spunta la soluzione indicata da Spalletti. Con l’addio di Kostas, ilsi è ritrovato a fare la conta nelle retrovie. Con l’infortunio di Koulibaly delle scorse settimane (e la sua possibile partenza per la Coppa d’Africa) agli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Rinaldi_euro : #Boldrini se ci sei batti un colpo! “Muori bruciata”, minacce online alla leghista Sardone dopo il no alla moschea… - Agenzia_Ansa : Settemila voli cancellati nel weekend di Natale, migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel caos dagli Sta… - Giornaleditalia : Colpo di scena nella vicenda dell'omicidio di Niccolò #Ciatti, il ragazzo ucciso con un calcio alla tempia… - MaxCaramazza : 'Alla fregna di quelle quattro zoccole gli andrebbe fatto un monumento alla Nazione. Ché se non era per la fregna l… - cotugno_ada : La Roma ha l'accordo totale con #MaitlandNiles e aspetta solo una risposta dall'Arsenal. È un colpo alla Abraham (g… -