Branco di lupi riesce a scappare dalla gabbia dello zoo durante l’orario di visite: “Quattro di loro sono stati uccisi” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un Branco di lupi è riuscito distruggere le protezioni di sicurezza e scappare dalla gabbia dello zoo dove era stato rinchiuso, seminando il panico tra i visitatori presenti. Uno slancio di libertà che, però, Quattro di loro hanno pagato con la vita, dal momento che sono stati uccisi dalle guardie del parco. È quanto successo nel weekend di Natale allo zoo Trois Vallées a Montredon-Labessonnié, in Francia: è stato il funzionario del centro, Fabien Chollet, a riferire quanto accaduto all’agenzia di stampa AFP. I lupi, nove in tutto, erano arrivati da poco al parco zoologico: “Fortunatamente – ha spiegato – non c’erano molte persone nello zoo in quel momento e nessuno ha rischiato nulla. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Undiè riuscito distruggere le protezioni di sicurezza ezoo dove era stato rinchiuso, seminando il panico tra i visitatori presenti. Uno slancio di libertà che, però,dihanno pagato con la vita, dal momento chedalle guardie del parco. È quanto successo nel weekend di Natale allo zoo Trois Vallées a Montredon-Labessonnié, in Francia: è stato il funzionario del centro, Fabien Chollet, a riferire quanto accaduto all’agenzia di stampa AFP. I, nove in tutto, erano arrivati da poco al parco zoologico: “Fortunatamente – ha spiegato – non c’erano molte persone nello zoo in quel momento e nessuno ha rischiato nulla. ...

FQMagazineit : Branco di lupi riesce a scappare dalla gabbia dello zoo durante l’orario di visite: “Quattro di loro sono stati ucc… - giannibuonsant2 : Bisogna abbattere i capi branchi solo così finirà questo incubo in un branco di lupi basta abbatterte il capo branc… - Franc_1992 : RT @NinaRicci_us: Anita ha lavorato per due anni a stretto contatto con i lupi nel giardino zoologico e faunistico di Bardu, Norvegia. Nel… - massimogrossi2 : @76Strix Vai pure ma portato un fucile non sia mai che i lupi (essendo animali sociali girano sempre in branco) abbiano fame. - nientecriterio : @antonexsant @sigarettaxduee Nata farai lupi cresciuta capo branco?? -