Assalto alla Cgil, il legale di Roberto Fiore torna a chiedere i domiciliari: “Un positivo in cella con lui, è un attentato alla sua vita” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Assalto alla Cgil, il leader di Forza Nuova Roberto Fiore chiede i domiciliari Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, attualmente in carcere per l’Assalto alla sede di Roma della Cgil del 9 ottobre scorso, torna a chiedere i domiciliari attraverso l’istanza presentata dal suo legale, Nicola Trisciuoglio. Secondo l’avvocato, infatti, il suo assistito rischierebbe la vita dopo essere venuto a contatto con un detenuto risultato positivo al Covid. “Un uomo detenuto nella cella del carcere di Poggioreale, dove è recluso Roberto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021), il leader di Forza Nuovachiede iIl leader di Forza Nuova, attualmente in carcere per l’sede di Roma delladel 9 ottobre scorso,attraverso l’istanza presentata dal suo, Nicola Trisciuoglio. Secondo l’avvocato, infatti, il suo assistito rischierebbe ladopo essere venuto a contatto con un detenuto risultatoal Covid. “Un uomo detenuto nelladel carcere di Poggioreale, dove è recluso...

Advertising

fattoquotidiano : Assalto alla Cgil, la Procura chiede il giudizio immediato per 13: tra loro Fiore e Castellino - ilriformista : Il leader di #ForzaNuova Roberto #Fiore è in carcere dal 9 ottobre: in cella con un positivo al #Coronavirus, per i… - AntoFerrantePD : L'avvocato del leader di #forzanuova, che è in galera per l'assalto #novax alla #cgil, chiede i domiciliari perché… - LIngles_ : La scusa per la fiducia in Parlamento è perché c’era l’assalto alla diligenza del denaro in finanziaria, praticamen… - RassegnaZampa : #Turchia, assalto con pistole e coltello alla sede del partito filo-curdo #Hdp: ferite due persone. La polizia ha a… -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto alla Insigne, Dybala & C. l'orgia di parametri zero Un rilancio clamoroso rispetto alla prima offerta presentata a novembre (triennale da 8 milioni ... Chi invece potrebbe fare i bagagli da Parigi è Mbappè, tentato dall'assalto del Real Madrid (Perez ci ...

Buongiorno Vicenza: Caro Rucco ti scrivo.... ...la città nel non perdere l'occasione di mantenere in capo al Comune la proprietà e la successiva gestione di un gioiello di famiglia che non ha voluto lasciare che si trasformasse nell'assalto alla ...

"Un assalto alla guardia medica Il telefono unico è andato in tilt" LA NAZIONE Juventus e Inter si ‘alleano’: scambio tra gli esuberi Juventus e Inter potrebbero allearsi nel mercato di gennaio: l'opportunità che consentirebbe alle due società di lasciare andare un esubero ...

Catania: ancora file per i vaccini, precedenza ai prenotati Anatomia di una campagna vaccinale: da oggi i prenotati per ricevere la propria dose di siero avranno la priorità in tutti gli hub, per ovviare agli accavallamenti con gli “open” (i non prenotati) a c ...

Un rilancio clamoroso rispettoprima offerta presentata a novembre (triennale da 8 milioni ... Chi invece potrebbe fare i bagagli da Parigi è Mbappè, tentato dall'del Real Madrid (Perez ci ......la città nel non perdere l'occasione di mantenere in capo al Comune la proprietà e la successiva gestione di un gioiello di famiglia che non ha voluto lasciare che si trasformasse nell'...Juventus e Inter potrebbero allearsi nel mercato di gennaio: l'opportunità che consentirebbe alle due società di lasciare andare un esubero ...Anatomia di una campagna vaccinale: da oggi i prenotati per ricevere la propria dose di siero avranno la priorità in tutti gli hub, per ovviare agli accavallamenti con gli “open” (i non prenotati) a c ...