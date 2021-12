Valeria Marini vuole un vibratore al Grande Fratello Vip!

(Di martedì 28 dicembre 2021)(Us Endemol Shine) Più passano i giorni e piùinizia a prendersi la scena alVip 6. Dopo il litigio con Nathalie Caldonazzo, la showgirl sarda si è resa protagonista, proprio stamattina, di un ‘vibrante siparietto’ al fianco di Soleil Sorge. Mentre era in corso la compilazione della lista della spesa, la compagna di gioco di Giacomo Urtis ha fatto una richiesta particolare. Dato il budget ridotto per decisione del GF da 380 € a 266€, per via della mancata pulizia della casa insieme al disordine (“zozzoni!” ha commentato ironicamente Soleil), i ‘vipponi’ sono stati costretti a rinunciare ad alcuni comfort. Ad un certo punto, Soleil si è quindi rivolta alla: “Vale, hai qualche richiesta particolare?“ Immediata è ...

LIPPO1958 : Quanto è sexy Valeria marini struccata da 0 a 100 #gfvip #gfvip6 - chiara_sciuto : RT @jenniesjeans: ma perché nessuno mi aveva informato che Valeria Marini ha un gatto che si chiama SexyStar?? Vi prego #gfvip https://t.co… - jenniesjeans : ma perché nessuno mi aveva informato che Valeria Marini ha un gatto che si chiama SexyStar?? Vi prego #gfvip - smileofdeddy_ : A Valeria Marini non le basta 24ore di trucco. #GFvip - vale_r_aurora : RT @Iperborea_: Valeria Marini potrebbe fare il #GFVIP ogni anno e comunque non ci stancherebbe mai -

(VOTO 7) invece divide et impera, prima bullizza una remissiva Natahlie Caldonazzo (VOTO 5,5) in una lite in cui avrebbe pure torto, poi esibisce una danza della vittoria stile 't'ho ......Antinolfi Giucas Casella Jessica Hailé Selassié Katia Ricciarelli Lulù Hailé Selassié Manila Nazzaro Manuel Bortuzzo Miriana Trevisan Nathaly Caldonazzo Sophie Codegoni Soleil Sorge...Nella Casa di Cinecittà i gieffini vengono puniti dagli autori come conseguenza dei problemi legati alle pulizie e la Ricciarelli non risparmia nessuna delle sorelle Selassié, infiammando il web ...Più passano i giorni e più Valeria Marini inizia a prendersi la scena al Grande Fratello Vip 6. Dopo il litigio con Nathalie Caldonazzo, la showgirl sarda si è resa protagonista, proprio stamattina, d ...