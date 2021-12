Una 14enne uccisa in un centro commerciale per errore | la Polizia ammette l' errore

Advertising

Nel video si vedono gli agenti che, armati di fucili da assalto, entrano nel negozio e individuano il sospetto che aveva precedentemente colpitovittima che giace a terra. A questo punto un ...... ha concluso che il caso rientra in"zona grigia" in cui "'atteggiamento dell'agente, ancorché ... Argomenti asti Video del giorno Los Angeles,uccisa dalla polizia che ammette l'errore e ...La polizia americana di nuovo sotto accusa per un uso spropositato delle armi. Una ragazza di 14 anni è stata uccisa per errore da un agente ...A Los Angeles una sparatoria all'interno di un centro commerciale ha portato alla morte di una ragazza di 14 anni, uccisa per errore dalla polizia.