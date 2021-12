Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Amaro in bocca, il podio era alla portata: mi è mancata brillantezza” (Di martedì 28 dicembre 2021) Federico Pellegrino ha concluso in quinta posizione la sprint di Lenzerheide, prova d’apertura del Tour de Ski 2021-2022. L’azzurro è andato a caccia del podio sulle nevi svizzere, ma nella parte conclusiva della finale non è riuscito a piazzare il guizzo necessario per potere fare festa. Il valdostano ha espresso la sua amarezza attraverso i canali federali: “La gara odierna mi lascia un po’ di Amaro in bocca perché il podio era alla portata, ma d’altra parte non gareggio contro me stesso ma contro avversari di tutto rispetto, ci sta ce non tutti i piani tattici vadano a buon fine. Oggi mi è mancata un po’ di brillantezza, sopratutto all’inizio della manche per prendere la giusta posizione, ho provato nella seconda ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021)ha concluso in quinta posizione la sprint di Lenzerheide, prova d’apertura del Tour de Ski 2021-2022. L’azzurro è andato a caccia delsulle nevi svizzere, ma nella parte conclusiva della finale non è riuscito a piazzare il guizzo necessario per potere fare festa. Il valdostano ha espresso la sua amarezza attraverso i canali federali: “La gara odierna mi lascia un po’ diinperché ilera, ma d’altra parte non gareggio contro me stesso ma contro avversari di tutto rispetto, ci sta ce non tutti i piani tattici vadano a buon fine. Oggi mi èun po’ di, sopratutto all’inizio della manche per prendere la giusta posizione, ho provato nella seconda ...

Advertising

FondoItalia : Sci di Fondo - Klæbo apre il Tour de Ski vincendo la sprint di Lenzerheide. Federico Pellegrino è 5° - FondoItalia : Sci di Fondo - Una maestosa Diggins vince la sprint di Lenzerheide! 20ª Ganz - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021-2022: Johannes Hoesflot Klaebo in testa - #Classifica #Coppa #Mondo… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Stefanie Brunner cade a Lienz e striscia con la schiena fino in fondo - Sci alpino Femminile, Coppa del Mondo - neveitalia : Stefanie Brunner cade a Lienz e striscia con la schiena fino in fondo - Sci alpino Femminile, Coppa del Mondo… -