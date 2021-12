Roma, ancora flambus: mezzo dell’Atac in fiamme al Torrino (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – Un autobus è stato avvolto dalle fiamme questo pomeriggio in piazza Cina, a Roma. A bordo del veicolo solo l’autista, che è stato visitato dai sanitari e non necessita di trasporto in ospedale. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del gruppo IX Eur, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per consentire l’ intervento di spegnimento dell’incendio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link. Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021)– Un autobus è stato avvolto dallequesto pomeriggio in piazza Cina, a. A bordo del veicolo solo l’autista, che è stato visitato dai sanitari e non necessita di trasporto in ospedale. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del gruppo IX Eur, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per consentire l’ intervento di spegnimento dell’incendio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.

