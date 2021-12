Ridurre la quarantena dei vaccinati con terza dose: ecco cosa deciderà il Cts (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra le varie idee del Cts, convocato per mercoledì 29 dicembre c’è quella di accorciare i tempi di quarantena per chi ha la terza dose Cts: Ridurre la quarantena dei vaccinati con terza dose Il Cts, che verrà convocato per domani 29 dicembre, in base all’andamento della curva epidemiologica, deciderà sull’eventuale accorciamento dei tempi di quarantena per quei vaccinati con la dose booster per coloro che entrano in contatto con positivi. In base alle prime informazioni raccolte dall’Ansa, le prime decisioni potrebbero arrivare per i primi di gennaio, per questo la quarantena per i vaccinati con terza dose da 7 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra le varie idee del Cts, convocato per mercoledì 29 dicembre c’è quella di accorciare i tempi diper chi ha laCts:ladeiconIl Cts, che verrà convocato per domani 29 dicembre, in base all’andamento della curva epidemiologica,sull’eventuale accorciamento dei tempi diper queicon labooster per coloro che entrano in contatto con positivi. In base alle prime informazioni raccolte dall’Ansa, le prime decisioni potrebbero arrivare per i primi di gennaio, per questo laper iconda 7 ...

