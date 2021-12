Marco Lanna presidente della Sampdoria è un po' di zucchero per addolcire i tifosi

(Di martedì 28 dicembre 2021) Sergio Viganò lavorava come massaggiatore allanegli anni dello scudetto e delle coppe. Oggi ha ottant’anni, e ancora segue le sortimaglia “più bella del mondo”. Di quella squadra, Massimo Rossi era il magazziniere, ed è rimasto in servizio fino al 2018: con questi chiari di luna, dati i crismi entrambi ieri avrebbero potuto essere eletti a furor di popolo quale nuovosocietà blucerchiata. Figurarsi, che il campionato lo vinse sul campo, spodestando un’istituzione come il capitano Luca Pellegrini. È del tutto evidente che, alla ricercaverginità perduta, l’assemblea dei soci – nella riunione ieri svoltasi, chissà poi perché, a Mestre – non poteva che attingere alla fonte di ogni bene doriano, il periodo in cui Paolo ...

Da www.corrieredellosport.itè il nuovo presidente della Sampdoria, la decisione questa sera nel corso del proseguimento dell'assemblea dei soci che si è svolta a Mestre nello studio di Gianluca Vidal. 53 ...Commenta per primo La nomina dicome presidente della Sampdoria non è stata l'unica novità della giornata di ieri. La riunione andata in scena nello studio del commercialista Gianluca Vidal, infatti, ha prodotto pure un ...Solcando la nostalgia, pur comprensibile, fanno un po’ tenerezza i candidi tentativi dei doriani di recuperare in tutti i modi quel periodo felice e vincente di trent'anni fa in un calcio ormai così d ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Dopo la nomina di Marco Lanna come nuovo presidente della Sampdoria, arrivano le congratulazioni di Christian Puggioni Christian Puggioni, ex portiere d ...