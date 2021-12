Manovra | Lucaselli FdI | ‘fatta nelle stanze oscure del ministero | Parlamento umiliato’

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic (Adnkronos) – “Il bicameralismo serviva perchè non ci fosse preminenza del governo sui due rami del. Ma oggi veniamo umiliati, tutti, non solo l’opposizione. Tutti quei colleghi che hanno lavorato e che speravano di poter contribuire alla crescita di questo Paese”. Lo ha detto la relatrice di minoranza Ylenja, di FdI, nel dibattito sullain aula alla Camera.. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...sta avvenendo su una legge cosi' importante come la". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d'Italia della commissione Bilancio, Paolo Trancassini, Ylenjae ...Paolo Trancassini e Yleniadi Fdi insieme a Raffaele Trano di Alternativa hanno criticato ... Leggi Ancheimpantanata al Senato: trattative Mef - partiti. E il Parlamento? Dimenticato: ...Roma, 28 dic "Il bicameralismo serviva perchè non ci fosse preminenza del governo sui due rami del Parlamento. Ma oggi veniamo umiliati, tutti, non solo l'oppos ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - "Fratelli d'Italia ha chiesto inutilmente la presenza in commissione Bilancio del Ministro Franco e solo ora e con grande fatica ci e' stata accordata l ...