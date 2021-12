L’apocalisse prima dell’apocalisse | perché tutti parlano di «Don’t Look Up»

Leggi su open.online

(Di martedì 28 dicembre 2021) Una cometa grande come l’Everest corre verso la terra ed è pronta a distruggerla nel giro di 6 mesi. Agli scienziati Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) e Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) sembra la notizia del secolo. Eppure non c’è modo che riescano a interessare sul serio nessuno con la loro scoperta. Non impressiona i politici, non impressione i giornalisti, non impressiona l’opinione pubblica.? Questa, in poche righe, è la trama diUp, la commedia satirica su Netflix di Adam McKay, regista e comico statunitense, che ha tenuto banco durante le feste di Natale. Sembra superfluo ormai dire che il film ci riguarda da vicino. E non per la risposta alla domanda – che non dà -, né per il finale radicale che propone (Spoiler: la fine del mondo ci sembra talmente inverosimile che fatichiamo a pensarla credibile anche nel ...