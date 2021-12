L’albero di Natale nazista a Montemurlo con il volto di Hitler (Di martedì 28 dicembre 2021) Montemurlo è un piccolo Comune in provincia di Prato. Poco più di 18mila abitanti tra cui, evidentemente, anche alcuni nostalgici di un periodo storico che probabilmente non hanno mai vissuto ma con cui si riempiono la bocca. Ed è lì, davanti al palazzo che ospita il municipio della cittadina toscana, questi benpensanti hanno deciso di addobbare un grande abete con “palline” realizzata con simboli nazisti e con il volto di Adolf Hitler. Montemurlo, L’albero di Natale nazista con le palline con il volto di Hitler I furboni non sanno che la zona, essendo prospiciente al palazzo del Comune, è piena di telecamere per la video-sicurezza e il loro gesto è stato immortalato. Ora quelle immagini sono al vaglio degli investigatori che nel giro ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)è un piccolo Comune in provincia di Prato. Poco più di 18mila abitanti tra cui, evidentemente, anche alcuni nostalgici di un periodo storico che probabilmente non hanno mai vissuto ma con cui si riempiono la bocca. Ed è lì, davanti al palazzo che ospita il municipio della cittadina toscana, questi benpensanti hanno deciso di addobbare un grande abete con “palline” realizzata con simboli nazisti e con ildi Adolfdicon le palline con ildiI furboni non sanno che la zona, essendo prospiciente al palazzo del Comune, è piena di telecamere per la video-sicurezza e il loro gesto è stato immortalato. Ora quelle immagini sono al vaglio degli investigatori che nel giro ...

