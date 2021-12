Juventus, l’incredibile statistica al termine del girone d’andata (Di martedì 28 dicembre 2021) La Juventus è andata alla sosta natalizia con dodici punti di ritardo sul primo posto; una statistica, però, è decisamente positiva. Bonucci e ChielliniLa Juventus ha chiuso il girone di andata a meno dodici dal primo posto, occupato dall’Inter. Una distanza difficilmente recuperabile sia per il ritmo che stanno tenendo i nerazzurri sia per i problemi mostrati dai bianconeri in questi quattro mesi di stagione. Il principale obiettivo dei ragazzi di Allegri deve essere la qualificazione alla prossima Champions League; non entrare in Europa, dalla porta principale, rappresenterebbe un problema non da poco dal punto di vista economico ma anche a livello di rosa con de Ligt e Chiesa che rischierebbero l’addio. Per evitare questo scenario, Bonucci e compagni devono commettere meno errori possibili a partire dal prossimo sei ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 dicembre 2021) Laè andata alla sosta natalizia con dodici punti di ritardo sul primo posto; una, però, è decisamente positiva. Bonucci e ChielliniLaha chiuso ildi andata a meno dodici dal primo posto, occupato dall’Inter. Una distanza difficilmente recuperabile sia per il ritmo che stanno tenendo i nerazzurri sia per i problemi mostrati dai bianconeri in questi quattro mesi di stagione. Il principale obiettivo dei ragazzi di Allegri deve essere la qualificazione alla prossima Champions League; non entrare in Europa, dalla porta principale, rappresenterebbe un problema non da poco dal punto di vista economico ma anche a livello di rosa con de Ligt e Chiesa che rischierebbero l’addio. Per evitare questo scenario, Bonucci e compagni devono commettere meno errori possibili a partire dal prossimo sei ...

