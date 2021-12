Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli al veleno contro Lulù: "E' una carogna' (Di martedì 28 dicembre 2021) La soprano difende Manila e attacca la giovane principessa. Ecco quello che è successo subito dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di martedì 28 dicembre 2021) La soprano difende Manila e attacca la giovane principessa. Ecco quello che è successo subito dopo la fine della puntata delVip.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 27 dicembre 2021: “Cenerentola” batte il Grande Fratello Vip. “Cenerentola” 18,70%, “Grande Fratello Vip… - drsmoda : @MatteoPrato Babbuino torna a guardare il grande fratello e a parlare di unghie.... Straccione - AnnaSetaro1 : @Soleil_stasi Se fanno entrare la Duran nn guarderò più il grande fratello devono fare entrare alez -