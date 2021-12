Don Matteo 13 al via a marzo. Bova sarà ‘più sanguigno’ di Terence Hill – Anticipazioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Don Matteo Il “detective dell’anima“, come lo definisce il produttore Luca Bernabei, tornerà nella prima parte del nuovo anno con una serie di novità annunciate. Prime tra tutte, l’arrivo di Raoul Bova come successore di Don Matteo. Le avventure del sacerdote interpretato da Terence Hill, che nel corso delle nuove puntate si farà da parte per lasciare libero campo al nuovo protagonista, andranno in onda in prima serata su Rai1 dal 10 marzo prossimo. Continuerà così la saga del prete investigatore, con nuove modalità dettate proprio dall’ideale passaggio di consegne che caratterizzerà la tredicesima stagione della fiction. Di questo cambiamento – storico per il pubblico affezionato della serie – ha parlato recentemente anche l’Ad di Lux Vide Luca Bernabei. “Hill è un ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 dicembre 2021) DonIl “detective dell’anima“, come lo definisce il produttore Luca Bernabei, tornerà nella prima parte del nuovo anno con una serie di novità annunciate. Prime tra tutte, l’arrivo di Raoulcome successore di Don. Le avventure del sacerdote interpretato da, che nel corso delle nuove puntate si farà da parte per lasciare libero campo al nuovo protagonista, andranno in onda in prima serata su Rai1 dal 10prossimo. Continuerà così la saga del prete investigatore, con nuove modalità dettate proprio dall’ideale passaggio di consegne che caratterizzerà la tredicesima stagione della fiction. Di questo cambiamento – storico per il pubblico affezionato della serie – ha parlato recentemente anche l’Ad di Lux Vide Luca Bernabei. “è un ...

