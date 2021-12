Digitale, partito #HackCultura2022 per lo sviluppo di progetti degli studenti (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – E’ partito #HackCultura2022, l’Hackathon finalizzato allo sviluppo di progetti digitali da parte delle studentesse e degli studenti, un evento promosso per favorire nei giovani, in un’ottica di ‘titolarità culturale’, la conoscenza e la ‘presa in carico’ del proprio patrimonio culturale. L’iniziativa è gratuita ed è promossa da Diculther, Indire, Iccu, Cultura Italiae, Stati Generali delle donne, Civita, Media2000, Pec, Koor. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – E’, l’Hackathon finalizzato allodidigitali da parte delle studentesse e, un evento promosso per favorire nei giovani, in un’ottica di ‘titolarità culturale’, la conoscenza e la ‘presa in carico’ del proprio patrimonio culturale. L’iniziativa è gratuita ed è promossa da Diculther, Indire, Iccu, Cultura Italiae, Stati Generali delle donne, Civita, Media2000, Pec, Koor. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

