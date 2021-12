Calcio | Benfica | Jorge Jesus a un passo dall’esonero

(Di martedì 28 dicembre 2021) Lisbona, 28 dic. – (Adnkronos) – La situazione in casaè sempre più rovente. Manca solo l’annuncio ufficiale per l’esonero del tecnico. Contro il Porto, big match in programma giovedì sera, in panchina ci sarà il tecnico della squadra B, Nelson Verissimo. Intanto, come riporta Record, l’allenamento di questa mattina è stato annullato: i giocatori stanno lasciando il centro sportivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Per l'esonero dell'allenatore Jorge Jesus manca solo l'annuncio del. Contro il Porto, big - match della Primera Liga portoghese, in programma giovedì sera alle 22, sulla panchina della squadra di Lisbona ci sarà il tecnico della squadra B, Nelson Verissimo. ...... Pronostici per oggi, martedì 28 dicembre 2021in TV oggi, martedì 28 dicembre 2021 SI GIOCA ... Dopo 16 giornate c'è una coppia in vetta ovvero Porto e Sporting con 41 punti seguiti daa ...(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Per l’esonero dell’allenatore Jorge Jesus manca solo l’annuncio del Benfica. Contro il Porto, big-match della Primera Liga portoghese, in programma giovedì sera alle 22, sulla ...Lisbona, 28 dic. – (Adnkronos) – La situazione in casa Benfica è sempre più rovente. Manca solo l’annuncio ufficiale per l’esonero del tecnico Jorge Jesus. Contro il Porto, big match in programma giov ...