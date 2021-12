Bosch al CES 2022: tanta tecnologia per migliorare le nostre vite (Di martedì 28 dicembre 2021) Anche Bosch parteciperà al CES 2022 per mostrare al mondo gli ultimi ritrovati della tecnologia che un domani farà parte delle nostra quotidianità per migliorare le nostre vite tecnologia per tutte le situazioni: al CES di Las Vegas (4-8 Gennaio 2022), Bosch presenterà prodotti e servizi connessi, intelligenti e sostenibili per una vita migliore, a casa e in viaggio. CES Innovation Awards: Premiata la soluzione Smart Connected Biking La soluzione Smart Connected Biking della divisione Bosch eBike Systems ha ricevuto il CES 2022 Innovation Awards Honoree nella categoria “Vehicle Intelligence & Transportation”. I CES Innovation Awards sono assegnati dalla Consumer Technology Association (CTA). La ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancheparteciperà al CESper mostrare al mondo gli ultimi ritrovati dellache un domani farà parte delle nostra quotidianità perleper tutte le situazioni: al CES di Las Vegas (4-8 Gennaio),presenterà prodotti e servizi connessi, intelligenti e sostenibili per una vita migliore, a casa e in viaggio. CES Innovation Awards: Premiata la soluzione Smart Connected Biking La soluzione Smart Connected Biking della divisioneeBike Systems ha ricevuto il CESInnovation Awards Honoree nella categoria “Vehicle Intelligence & Transportation”. I CES Innovation Awards sono assegnati dalla Consumer Technology Association (CTA). La ...

