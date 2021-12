Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione ma a certe condizioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Se Pomeriggio 5 quest’anno non è riuscita a raggiungere il risultato di ascolti solito e Barbara D’Urso è stata sostituita temporaneamente da Simona Branchetti, per la nota conduttrice sembra profilarsi un altro futuro possibile con il programma “La Pupa e il Secchione”, della cui conduzione già si vociferava da tempo. Ma ci sono delle condizioni con cui la conduttrice potrebbe imbarcarsi in questa nuova avventura televisiva. Barbara D’Urso vuole cambiare alcune cose nella Pupa e il Secchione A quanto emerge dalle indiscrezioni alla conduttrice ci sono alcune cose che non vanno bene nel format e vorrebbe modificarle. Da quando il programma si è trasformato ne La Pupa e il Secchione e Viceversa sono ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 dicembre 2021) Se Pomeriggio 5 quest’anno non è riuscita a raggiungere il risultato di ascolti solito eè stata sostituita temporaneamente da Simona Branchetti, per la nota conduttrice sembra profilarsi un altro futuro possibile con il programma “Lae il”, della cui conduzione già si vociferava da tempo. Ma ci sono dellecon cui la conduttrice potrebbe imbarcarsi in questa nuova avventura televisiva.vuole cambiare alcune cose nellae ilA quanto emerge dalle indiscrezioni alla conduttrice ci sono alcune cose che non vanno bene nel format e vorrebbe modificarle. Da quando il programma si è trasformato ne Lae ile Viceversa sono ...

Advertising

tuttopuntotv : Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione ma a certe condizioni #pomeriggio5 - bubinoblog : LA PUPA E IL SECCHIONE: BARBARA D'URSO AL LAVORO PER IL REALITY VIP FIRMATO ITALIA 1 - ParliamoDiNews : La Pupa e il Secchione, Barbara D’Urso pronta a “stravolgere” il format? #pupa #secchione #barbara #durso #pronta… - Paola80725854 : RT @VittorioKrino: Barbara D’Urso ha prestato le luci di Pomeriggio 5 ad Alex Belli per il collegamento con il #Gfvip - aawfulthin : non capisco perché tutti quando mi conoscono fanno “oddio, hai Madison come pv.” bro grazie al cazzo ci vedi, pens… -