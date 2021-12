“Bar Stella” | Stefano De Martino debutta stasera con un nuovo programma

(Di martedì 28 dicembre 2021) Rai2 è lieta di invitare i telespettatori tutti all’apertura del Bar. Un originale ‘luogo’, pronto ad ospitare e intrattenere il pubblico con il suo giro di clienti un po’ bizzarri, la Disperata Erotica Band e il personale altrettanto sui generis, a partire dal suo gestore, molto speciale,De. Quattro appuntamenti più un “meglio di”, in onda dal 28 dicembre alle 22.50 dalla sede Rai di Napoli. Un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi, canzoni.Deal timone di Bar, la nuova trasmissione di Rai2 L’atmosfera è familiare e amichevole, popolare e calda come quella del vero Bar. Si tratta del bar di famiglia fondato cento anni fa dal bisnonno diDee ...

Stefano De Martino, che stasera debutterà con il suo Bar Stella su Rai Due, ha postato un video di Santiago con il mare sullo sfondo mentre stringe tra le mani qualcosa di molto goloso. Belen ha repostato ... Grande attesa a Rai2 per l'apertura del "Bar Stella": originale 'luogo', pronto ad ospitare e intrattenere il pubblico con il suo giro di clienti un po' bizzarri, la Disperata Erotica Band e il person ... Stefano De Martino è pronto per tornare stasera 28 dicembre, in tv con uno show, Bar Stella, tutto suo e dedicato al nonno ...