VIDEO/ “Mangia spaghetti, beve Moretti”: i tifosi del Tottenham sono pazzi di Conte (Di lunedì 27 dicembre 2021) Antonio Conte ci ha messo appena due mesi a entrare nel cuore dei tifosi del Tottenham, che gli hanno già dedicato un coro: "Antonio Conte, he eats spaghetti, he drinks Moretti, he hates f*cking Chelsea!" Leggi su golssip (Di lunedì 27 dicembre 2021) Antonioci ha messo appena due mesi a entrare nel cuore deidel, che gli hanno già dedicato un coro: "Antonio, he eats, he drinks, he hates f*cking Chelsea!"

