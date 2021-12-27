Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 09:45 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Viabilità DEL 27 DICEMBRE 2021 ORE 09.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE SUL RACCORDSO ANULARE E LUNGO I PRINCIPALI NODI AUTOSTRADALI CHE ATTRAVERSANO LA Regione ANZIO: PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO MUSICALE “ANZIO IN MUSICA”, IL 29 DICEMBRE 2021 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GRAMSCI – TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA GARIBALDI E VIA MANARA – , VIA POLLASTRINI, PIAZZA BATTISTI E IN VIA PORTO INNOCENZIANO, A PARTIRE DALLE ORE 13.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE. RICORDIAMO CHE IN TUTTA LA Regione VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO. PER IL MOMENTO E’ TUTTO Servizio fornito da AstralLeggi su romadailynews
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