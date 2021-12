Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Werner smaschera Christoph? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il diabolico piano di Christoph Saalfeld per distruggere una volta per tutte Ariane Kalenberg e cacciarla via dal Fürstenhof, incontrerà il primo grande intoppo. Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore rivelano, infatti, che a scoprire la verità sarà Werner e per l'albergatore le cose si faranno inaspettatamente difficili. Christoph, da qualche settimana, ha saputo che, di recente, ad avvelenare Selina riducendola in gravi condizioni è stata Ariane. Sconvolto da questa notizia, l'uomo ha provato a dimostrare la sua colpevolezza, ma la dark lady si è dimostrata ancora una volta molto scaltra e abile e Christoph è rimasto con un pugno di mosche in mano. Tuttavia, stanco dei soprusi della sua nemica e delle sue malefatte, l'albergatore ha deciso di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il diabolico piano diSaalfeld per distruggere una volta per tutte Ariane Kalenberg e cacciarla via dal Fürstenhof, incontrerà il primo grande intoppo. Glidid'rivelano, infatti, che a scoprire la verità saràe per l'albergatore le cose si faranno inaspettatamente difficili., da qualche settimana, ha saputo che, di recente, ad avvelenare Selina riducendola in gravi condizioni è stata Ariane. Sconvolto da questa notizia, l'uomo ha provato a dimostrare la sua colpevolezza, ma la dark lady si è dimostrata ancora una volta molto scaltra e abile eè rimasto con un pugno di mosche in mano. Tuttavia, stanco dei soprusi della sua nemica e delle sue malefatte, l'albergatore ha deciso di ...

