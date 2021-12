Teatro San Carlo | al via domani con il Lago dei Cigni la Stagione di Danza 2021 2022

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Si apremartedì 28 dicembrealle ore 20 ladideldi San. In scena un classico del balletto, Ildeidi Pëtr Il’i? ?ajkovskij ripreso nella versione di Partice Bart, per la prima volta al San, protagonista il Balletto del Massimo napoletano diretto da Clotilde Vayer. Le musiche di Pëtr Il’i? ?ajkovskij saranno eseguite dall’Orchestra deldi Sandiretta per l’occasione da Benjamin Shwartz. Luisa Spinatelli firma scene e costumi di questo allestimento deldell’Opera di Roma che sarà in cartellone fino al 5 gennaioper sei recite. Ad interpretare ...