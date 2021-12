Soleil Sorge e l’ennesima battutaccia estetica contro Jessica: “È una vergogna” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Soleil Sorge commenta l’aspetto di Jessica Selassiè e scoppia la polemica sui social: ecco cos‘è successo nei dettagli. Soleil e Jessica (collage Instagram)Ancora una volta Soleil e Jessica finiscono al centro dell’attenzione. Le due concorrenti non sono nuove a scontri e discussioni e sono state tante le occasioni in cui si sono scambiate frecciatine infuocate. Questa volta, le parole “fuori luogo” che la gieffina avrebbe rivolto alla principessa hanno indignato il popolo del web. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sonia Bruganelli e Soleil Sorge insieme: scelta incredibile, può succedere davvero Soleil sotto accusa: “Bullismo gratuito” Soleil e le sorelle Selassiè al GF Vip (screenshot ... Leggi su specialmag (Di lunedì 27 dicembre 2021)commenta l’aspetto diSelassiè e scoppia la polemica sui social: ecco cos‘è successo nei dettagli.(collage Instagram)Ancora una voltafiniscono al centro dell’attenzione. Le due concorrenti non sono nuove a scontri e discussioni e sono state tante le occasioni in cui si sono scambiate frecciatine infuocate. Questa volta, le parole “fuori luogo” che la gieffina avrebbe rivolto alla principessa hanno indignato il popolo del web. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sonia Bruganelli einsieme: scelta incredibile, può succedere davverosotto accusa: “Bullismo gratuito”e le sorelle Selassiè al GF Vip (screenshot ...

