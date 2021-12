Sindacato infermieri | “Balzo dei contagi in 72 ore | oltre 1 000 operatori positivi”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – “millesanitari in più si sono infettati nelle ultime 72 ore. Parliamo di800ati negli ultimi tre giorni, confrontando come sempre i dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con quelli dell’Inail. A parte la prima ondata, non si è mai registrato un picco così alto di. I dati Iss sono a dir poco allarmanti: da 5.592 siamo passati a 6.618sanitari infettati negli ultimi 30 giorni, con un aumento esponenziale registrato nei giorni tra il 24 e il 27 dicembre”. Lo sottolinea Antonio De Palma, presidente nazionale deldegliNursing Up. “E’ evidente – continua – che siamo di fronte a una pericolosa recrudescenza che non è destinata a placarsi. Ci ...

