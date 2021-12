Simboli nazisti sull'albero del Comune. "Non è una bravata, ma un gesto gravissimo" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Montemurlo (Prato), 27 dicembre 2021 - Un grave episodio ha macchiato questi giorni di festa a Montemurlo . Ignoti hanno appeso all' albero di Natale , che si trova davanti al municipio, l'albero di ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Montemurlo (Prato), 27 dicembre 2021 - Un grave episodio ha macchiato questi giorni di festa a Montemurlo . Ignoti hanno appeso all'di Natale , che si trova davanti al municipio, l'di ...

Advertising

qn_lanazione : Simboli nazisti sull'albero del Comune di #Montemurlo. 'Non è una bravata, ma un gesto gravissimo' - luigideluca_ : RT @ChanceGardiner: Ogni regime totalitario obbliga simboli esteriori per condizionare e far riconoscere chi è sottomesso al regime. La c… - GMorenghi : RT @ChanceGardiner: Ogni regime totalitario obbliga simboli esteriori per condizionare e far riconoscere chi è sottomesso al regime. La c… - etventadv : RT @ChanceGardiner: Ogni regime totalitario obbliga simboli esteriori per condizionare e far riconoscere chi è sottomesso al regime. La c… - riconoscibile : RT @ChanceGardiner: Ogni regime totalitario obbliga simboli esteriori per condizionare e far riconoscere chi è sottomesso al regime. La c… -