Scuola: preside Righi, 'ffp2? Da due anni a tutto il personale, da 2021 iva da 5 a 20%' (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Già dallo scorso anno abbiamo adottato e distribuito mascherine ffp2 a tutto il personale scolastico, composto da un centinaio di professori ed una trentina di personale Ata, in modo che si sentano più protetti e tranquilli, anche se tutti vaccinati. Le abbiamo riordinate adesso per tutto l'anno prossimo, perché la ditta da cui ci rifornivamo sarebbe passata dal 5% al 20% di iva". Ne parla con l'Adnkronos la preside del romano liceo scientifico Righi, Cinzia Giacomobono, che spiega: "Abbiamo usato per l'acquisto di ffp2 parte dei 40mila euro che abbiamo ricevuto per la dotazione di materiale destinato alla sicurezza come detergenti o pistole spara-liquido sanificatore. Purtroppo non sono fondi sufficienti a comprare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Già dallo scorso anno abbiamo adottato e distribuito mascherineilscolastico, composto da un centinaio di professori ed una trentina diAta, in modo che si sentano più protetti e tranquilli, anche se tutti vaccinati. Le abbiamo riordinate adesso perl'anno prossimo, perché la ditta da cui ci rifornivamo sarebbe passata dal 5% al 20% di iva". Ne parla con l'Adnkronos ladel romano liceo scientifico, Cinzia Giacomobono, che spiega: "Abbiamo usato per l'acquisto diparte dei 40mila euro che abbiamo ricevuto per la dotazione di materiale destinato alla sicurezza come detergenti o pistole spara-liquido sanificatore. Purtroppo non sono fondi sufficienti a comprare un ...

