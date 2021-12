No vax e la dittatura della minoranza: anche basta (Di lunedì 27 dicembre 2021) I giornali sono odiati dai no vax perché raccontano storie che i no vax non vogliono ascoltare. Per esempio, le notti dei giorni di festa (per tutti gli altri) al lavoro dei medici delle terapie intensive che vengono insultati dai no vax lì finiti per la loro ostinazione, presunta libertaria. I primi rispondono al giuramento di Ippocrate e assolvono al loro dovere, i secondi invece non vogliono venir meno al giurin giurello fatto su qualche social negando qualsiasi evidenza di questi ultimi due anni, dagli oltre 136 mila morti per Covid alle bare di Bergamo, anche se poi negli ospedali pagati in larghissima misura dai mentecatti che si sono vaccinati, ci vanno (qualcuno ci muore), e pretendono di essere curati, ma alle loro condizioni. Grazie anche a maldestre posizioni filosofiche è diventato mainstream ragionare sul Covid in termini di libertà non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) I giornali sono odiati dai no vax perché raccontano storie che i no vax non vogliono ascoltare. Per esempio, le notti dei giorni di festa (per tutti gli altri) al lavoro dei medici delle terapie intensive che vengono insultati dai no vax lì finiti per la loro ostinazione, presunta libertaria. I primi rispondono al giuramento di Ippocrate e assolvono al loro dovere, i secondi invece non vogliono venir meno al giurin giurello fatto su qualche social negando qualsiasi evidenza di questi ultimi due anni, dagli oltre 136 mila morti per Covid alle bare di Bergamo,se poi negli ospedali pagati in larghissima misura dai mentecatti che si sono vaccinati, ci vanno (qualcuno ci muore), e pretendono di essere curati, ma alle loro condizioni. Graziea maldestre posizioni filosofiche è diventato mainstream ragionare sul Covid in termini di libertà non ...

Conformismo o libero pensiero? Si afferma una dittatura dell'espressione che porta a creare situazioni definite il " follemente ... dei no vax e dell'estrema destra, perché non in linea con le posizioni del suo ambito di riferimento.

Provo a immedesimarmi in un complottista no vax: c'è una cospirazione sovranazionale? ... non si spiegano altrimenti i deliri no vax Sì, Big Pharma e alcuni finanzieri sono ormai talmente potenti da sottomettere i governanti di tutto il mondo, costringendoli ad attuare una dittatura ...

Provo a immedesimarmi in un complottista no vax: c'è una cospirazione sovranazionale?
"Il complottista non sente ragioni, semplicemente perché la ragione non è lo strumento con cui vuole intendere" ...

Silvio Berlusconi, un presidente straordinario ed esemplare. Ma per chi?
Visto che in Italia tutto è possibile, comunque vada a finire proviamo a consolarci. Se Silvio diventerà Presidente della Repubblica sarà la prova provata del fatto che un Ordine Mondiale del Potere n ...

