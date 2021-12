Nel testo di Quanto Poco Ci Vuole di Morgan una polemica contro tutti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quanto Poco Ci Vuole di Morgan arriva all’improvviso, proprio come Il Mio Giorno che Marco Castoldi ha pubblicato per celebrare il suo compleanno, il 23 dicembre. A questo giro Morgan è sempre riflessivo, ma meno ermetico e trascendentale e più schietto. Del resto, non è un mistero che la musica serva anche a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Quanto Poco Ci Vuole di Morgan è il nuovo singolo pubblicato insieme a un video che lo mostra impegnato nei passi di danza con Alessandra Tripoli, sua insegnante e partner nell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle che ha visto la vittoria di Arisa e Vito Coppola e durante la quale, Castoldi, non si è tenuto fuori dalle polemiche. Nel suo mirino sono principalmente i giudici, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)Cidiarriva all’improvviso, proprio come Il Mio Giorno che Marco Castoldi ha pubblicato per celebrare il suo compleanno, il 23 dicembre. A questo giroè sempre riflessivo, ma meno ermetico e trascendentale e più schietto. Del resto, non è un mistero che la musica serva anche a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.Cidiè il nuovo singolo pubblicato insieme a un video che lo mostra impegnato nei passi di danza con Alessandra Tripoli, sua insegnante e partner nell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle che ha visto la vittoria di Arisa e Vito Coppola e durante la quale, Castoldi, non si è tenuto fuori dalle polemiche. Nel suo mirino sono principalmente i giudici, ...

Advertising

SenatoStampa : Con la storica firma a #PalazzoGiustiniani, il #27dicembre 1947 il Capo provvisorio dello Stato promulga la… - Montecitorio : #LeggediBilancio 2022, oggi alle 15 la Commissione #Bilancio avvia l'esame in sede referente; nel passaggio in Sena… - DarioPanzac89 : RT @Montecitorio: #LeggediBilancio 2022, oggi alle 15 la Commissione #Bilancio avvia l'esame in sede referente; nel passaggio in Senato son… - Cami71Michele : @goldrake____ Che strazio.... ?? Pessima nel testo, melodia e interpretazione. - PaoloAcciai : RT @SenatoStampa: Con la storica firma a #PalazzoGiustiniani, il #27dicembre 1947 il Capo provvisorio dello Stato promulga la #Costituzione… -