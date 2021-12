Nel 2021 sono state uccise 116 donne, 68 dal partner o dall'ex (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - dall'inizio dell'anno a ieri, 26 dicembre, in Italia sono stati registrati 289 omicidi, con 116 vittime donne di cui 100 uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 68 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner. sono alcuni dei dati contenuti nell'aggiornamento settimanale del report sugli omicidi volontari curato dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della Polizia criminale. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, si nota un lieve incremento (+1%) nel numero totale degli eventi (da 285 a 289), mentre restano stazionarie le vittime di genere femminile (116). Leggera diminuzione invece (-2%) sia per i delitti commessi in ambito familiare o affettivo, che passano da 147 a 144, sia per le relative vittime ... Leggi su agi (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI -'inizio dell'anno a ieri, 26 dicembre, in Italiastati registrati 289 omicidi, con 116 vittimedi cui 100in ambito familiare o affettivo; di queste, 68 hanno trovato la morte per mano delo dell'exalcuni dei dati contenuti nell'aggiornamento settimanale del report sugli omicidi volontari curato dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della Polizia criminale. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, si nota un lieve incremento (+1%) nel numero totale degli eventi (da 285 a 289), mentre restano stazionarie le vittime di genere femminile (116). Leggera diminuzione invece (-2%) sia per i delitti commessi in ambito familiare o affettivo, che passano da 147 a 144, sia per le relative vittime ...

